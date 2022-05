Palmeiras define moldes do contrato de Endrick com multa de € 60 milhões

O Palmeiras acertou os moldes do primeiro contrato profissional de Endrick. O acordo só pode ser assinado quando o atleta fizer 16 anos, em 21 de julho, e terá duração de três anos, até julho de 2025. O garoto terá multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 316,22 milhões na cotação atual) para o exterior. A assinatura do compromisso acontecerá em 22 de julho deste ano, um dia após o seu 16º aniversário, conforme apurado pela GOAL.

As atuações de destaque no início do ano, durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, fizeram com que o garoto surgisse como opção de gigantes da Europa. A presidente Leila Pereira e o departamento de futebol, liderado por Anderson Barros, tratavam a manutenção do garoto como prioridade.

A renovação do jogador com o Palmeiras foi inicialmente divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada por duas fontes distintas à GOAL. O jogador já se prepara para assinar o novo compromisso.

Aos 15 anos, Endrick se destacou durante a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O garoto foi o principal nome do Palmeiras, campeão do torneio pela primeira vez em sua história. Na ocasião, o centroavante fez seis gols em sete partidas disputadas, sendo três na condição de titular e quatro como reserva. Ao todo, somou 294 minutos em campo.

Endrick assinará o seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras. De acordo com o regulamento da Fifa, o primeiro vínculo profissional pode ter vínculo de até três anos de duração. A legislação brasileira permite um período superior, até cinco anos. Contudo, o Verdão preferiu se resguardar para acertar a situação.

Recentemente, o São Paulo teve que se desfazer do garoto Marquinhos por três milhões de euros (R$ 15,82 milhões na cotação atual) devido à situação contratual. O clube havia assinado com o garoto por cinco anos, sendo que o seu primeiro contrato profissional poderia ter duração de até três temporadas.