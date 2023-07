Palmeiras x Cruzeiro ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão sub-17

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (12), em Santo André; veja como acompanhar na TV e na internet

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam na noite desta quarta-feira (12), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, em Santos, a partir das 15h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro sub-17. A partida não teve transmissão confirmada.

Depois de estrear com vitória sobre o Santos por 3 a 1, o Palmeiras volta a campo buscando manter o aproveitamento de 100% no Brasileirão, enquanto o Cruzeiro mira nos primeiros pontos após a derrota para o Grêmio por 3 a 0, em Betim.

Prováveis escalações

Palmeiras sub-17: César, Kauan Firmo, Fellipe Jack, Luis Benedetti, Ramon, Luis Arthur, Kauan Vitor , Marcio Vitor, Igor, Luighi, Gabriel Kidani.

Cruzeiro sub-17: Vitor, João Victor, Pedro Henrique, Nicolas Pontes, Gustavo, Yann, Pedro Inácio, Danilo, Luiz Otávio, Raphael, Enzo Vágner.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

Sem desfalques confirmados.

Quando é?