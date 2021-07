Palmeiras avança em conversas para a venda de Viña à Roma por cerca de R$ 75 milhões

Verdão negocia saída do lateral esquerdo uruguaio em negociação que pode chegar aos R$ 86,7 milhões por causa de metas estabelecidas em contrato

O Palmeiras avança nas conversas para vender o lateral esquerdo Mathias Viña para a Roma, da Itália. O jogador terá os direitos adquiridos em uma negociação que pode chegar até aos 14 milhões de euros (R$ 86,7 milhões na cotação atual) no futuro. O clube italiano desembolsará inicialmente cerca de 12 milhões de euros (R$ 74,3 milhões) pela aquisição do atleta, conforme apurado pela Goal.

Há cláusulas que exigem o pagamento de mais 2 milhões de euros (R$ 12,3 milhões na cotação atual) em caso de cumprimento de metas pelo atleta de 23 anos em sua passagem pelo futebol italiano. Os objetivos definidos em contrato não foram revelados.

O Palmeiras detém 57,5% dos direitos econômicos do lateral esquerdo que defendeu a seleção uruguaia na Copa América 2020, disputada neste ano em solo brasileiro. Os paulistas conversam com o intuito de obter outra fatia dos direitos do atleta visando um aumento do percentual na negociação.

Se a negociação for ratificada por 12 milhões de euros (R$ 86,7 milhões), o Verdão vai embolsar 6,9 milhões de euros (R$ 42,75 milhões) por sua fatia. O restante seria entregue ao Nacional, do Uruguai, que detém o outro percentual do lateral esquerdo.

O Palmeiras desembolsou 3,5 milhões de euros (R$ 16,5 milhões à época) para contratar Mathias Viña na temporada passada. O clube comprou inicialmente metade dos direitos econômicos. Na sequência, adquiriu os outros 7,5% que estavam previstos no documento da compra.