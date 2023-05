Palmeiras x Atlético Guaratinguetá ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (6), pela quarta rodada da competição; veja como acompanhar na internet

Palmeiras e Atlético Guaratinguetá entram em campo na manhã deste sábado (6), às 10h (de Brasília), no Estádio do Canindé, pela quarta rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão do canal Futebol Paulista, no Youtube.

Embalado com a vitória sobre o São Paulo por 3 a 2 no Brasileirão sub-20, o Palmeiras volta a sua atenção para o Paulistão sub-20 buscando manter o aproveitamento de 100%. Na liderança do Grupo 11, com nove pontos em três jogos disputados.

Por outro lado, o Atlético Guaratinguetá, em quarto lugar, com quatro pontos, vem de uma derrota e um empate nos dois últimos jogos.

Prováveis escalações

Palmeiras: Aranha; Aranha; Thiago, Pedro Felipe, Gustavo Mancha e Alex; Léo e Vitor André; Cauê, Wendell, Juninho e Kauan Santos. Técnico: Gilmey Aymberê.

Atlético Guaratinguetá: Lucas Musse; Julio Ferraz, Higor, Philipe Gerber, Felipe, Rafael Conti, Arthur Paiva, Samuel Silva, Lucas Amorim, Victor e Wendell. Técnico: Anderson Rocha.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Atlético Guaratinguetá

Não há desfalques confirmados.

Quando é?