Palmeiras acerta venda de Vitão para o Shakhtar Donetsk

Clube ucraniano vai pagar 4 milhões de euros (R$ 18,3 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jovem zagueiro

O fechou nesta segunda-feira a venda do jovem zagueiro Vitão para o . A Goal apurou que os ucranianos vão desembolsar 4 milhões de euros (R$ 18,3 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jogador.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Mais artigos abaixo

Alvo recente do , o defensor de 19 anos acertou um contrato válido por cinco temporadas com o novo clube, que conta hoje com dez compatriotas no atual elenco, entre eles o ex-corintiano Dentinho e o ex-são-paulino Marlos.

Com frequentes passagens pelas seleções sub-17 e sub-19, Vitão fez apenas um jogo oficial pelo time principal do . Neste ano, por exemplo, defendeu a equipe sub-20, tendo feito 25 partidas e marcado quatro gols.