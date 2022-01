Palmeiras abre conversas com Pedro Bicalho para renovar contrato

O Palmeiras iniciou conversas para renovar com Pedro Bicalho, volante campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogador tem vínculo até o fim de 2022 e poderá assinar pré-contrato com outro clube a partir de julho.

O volante de 20 anos foi procurado para conversar sobre o novo compromisso logo após o título do torneio, que se encerrou na última terça-feira (25). As tratativas são conduzidas pelo coordenador das divisões de base, João Paulo Sampaio.

"Nós já iniciamos as conversas com o Palmeiras para renovar o Pedro Bicalho. Acordamos com o João Paulo [Sampaio] que deixaríamos a conversa para depois da Copa São Paulo de Futebol Júnior, até para ele não ter distrações", disse o agente do jogador, Bruno Vicintin, em rápida conversa com a GOAL.

Pedro Bicalho é tratado como um dos principais nomes do Palmeiras nas divisões de base. O meio-campista de 20 anos fez seis jogos pela Copinha, todos na condição de titular. Ele fez um gol na competição.