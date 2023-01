Paços de Ferreira pode comprar Fábio Gomes, do Atlético-MG, por €1,2 milhão

Clube pode adquirir 50% dos direitos econômicos do atacante de 25 anos ao fim do contrato de empréstimo, em junho de 2023

O Atlético-MG negociou Fábio Gomes por empréstimo Paços de Ferreira, de Portugal, até 30 de junho de 2023. O centroavante de 25 anos tem 50% dos direitos econômicos fixados por 1,2 milhão de euros (R$ 6,73 milhões na cotação atual), como soube a GOAL.

O valor é superior ao desembolsado pelo Galo na contratação do centroavante, em janeiro de 2022. Na ocasião, o clube pagou US$ 750 mil (R$ 4,2 milhões à época) por 50% dos direitos econômicos do jogador.

O atleta jamais emplacou na passagem por Belo Horizonte. No período, fez 16 partidas, com três gols marcados e duas assistências. Ele foi emprestado ao Vasco logo na sequência. Em São Januário, foram nove jogos, com um gol marcado apenas.

Sem emplacar no Rio de Janeiro, foi devolvido ao Atlético-MG, clube com o qual tem contrato até dezembro de 2025. Fora dos planos de Eduardo Coudet, assinou até o fim da temporada europeia com o Paços de Ferreira.

Os portugueses terão que pagar 1,2 milhões de euros para adquiri-lo em definitivo. O valor pode ser parcelado, conforme apurado pela reportagem. O número de prestações, no entanto, não é revelado pelas partes.