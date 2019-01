Otamendi?! Barça pode fazer nova contratação surpresa, afirma jornal

Zagueiro argentino pode deixar o Manchester City e se transferir para os Blaugranas

Depois de Kevin-Prince Boateng, o Barcelona pode surpreender mais uma vez e fazer outra contratação inesperada. O reforço da vez pode ser o zagueiro Nicolás Otamendi. Ao menos é o que afirma o jornal inglês The Sun.

Segundo a publicação britânica, o Manchester City vai com tudo pra cima do zagueiro Matthijs de Ligt, do Ajax, após perder outra jovem estrela do clube holandês, o talentoso meia Frenkie De Jong, anunciado pelo Barcelona nesta quarta-feira (23).

O defensor do Ajax também está na mira do Barça, mas o City deve oferecer incríveis 50 milhões de libras pelo zagueiro, tirando os Blaugranas da jogada. Com isso, o time catalão vai tentar outro jogador para a posição.

E o nome, de acordo com o The Sun, será Otamendi. Com a chegada de Matthijs de Ligt, o argentino perderá ainda mais espaço no City, uma vez que Stones e Laporte estão se destacando e jogando muito bem nesta temporada, enquanto Kompany segue sendo muito importante e o líder do time. O sul-americano tem sido a última opção de Guardiola, tendo feito apenas dez jogos na Premier League nesta temporada. Com um novo reforço, a situação vai piorar ainda mais.

O Barcelona, segundo o jornal inglês, irá aproveitar a situação para fazer uma oferta e tentar levar Otamendi para o Camp Nou.