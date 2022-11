Os resultados que a Argentina precisa contra México e Polônia para ir às oitavas da Copa do Mundo

Na estreia, a seleção foi derrotada pela Arábia Saudita, se complicando no Grupo C da competição

Pela primeira rodada do Grupo C, da Copa do Mundo 2022, a Argentina estreou com derrota, de virada, por 2 a 1, para a Arábia Saudita. Com o resultado, e em um torneio de tiro curto como o Mundial, qualquer ponto conquistado é motivo de comemoração.

Porém, com mais duas partidas a serem disputadas pelos "hermanos", a equipe acabou se colocando em uma complicada situação, já que nas próximas duas partidas enfrenta adversários, na teoria, melhores que a Arábia Saudita, como México e Polônia.

Aliás, agora, a seleção de Lionel Scaloni ficará de olho no resultado da partida entre México e Polônia, que acontece nesta terça-feira (22), às 13h (de Brasília), torcendo pelo empate das duas seleções.

Em caso de empate na partida entre México e Polônia, a Argentina ganharia uma sobrevida, já que enfrentaria esses dois times em confrontos diretos, com seis pontos em disputa.

Porém, em caso de vitória de uma dessas duas seleções, a situação mudaria. Isto porque, dois times despontariam na liderança do grupo, sendo um deles a Arábia Saudita, e, ainda, se enfrentariam nas próximas rodadas

Dessa forma, a equipe brigaria por uma segunda vaga do Grupo C, já que a Arábia Saudita também enfrentaria México e Polônia, podendo despontar na liderança.

Quais são os jogos do Grupo C?