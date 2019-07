Os principais desafios do Flamengo contra o Emelec

O Rubro-Negro enfrenta os equatorianos nesta quarta-feira (24), pelas oitavas de final da Libertadores da América

O tem dois desafios maiores para o duelo contra o , do , no primeiro dos jogos válidos pelas oitavas de final da da América: os desfalques e o histórico do time no mata-mata.

Desde o início deste novo século, o avançou para as quartas de final apenas uma vez em oito tentativas – a última vez que o Fla chegou nas quartas foi em 2010.

Mas onde a equipe treinada por Jorge Jesus terá que se provar, de verdade, está nos desfalques. São três: Vitinho (lesão no joelho), mas especialmente Arrascaeta (lesão muscular) e Ribeiro (lesão no pé) são as que mais preocupam. Afinal de contas, os meias são, ao lado de Gabigol e Bruno Henrique, os maiores destaques do Flamengo em 2019.

Levando em consideração a atual campanha continental, Ribeiro e Arrascaeta são os dois maiores criadores de chances ofensivas para o Fla – 17 e 11 passes-chave, respectivamente, segundo estatísticas da Opta Sports. Além disso, Everton é o artilheiro do time, com quatro gols marcados.

Será a estreia de Jorge Jesus na Libertadores, e o treinador promete manter o que vem fazendo, sem grandes mudanças na estrutura: “O fato de ter alguns jogadores lesionado não nos vai fazer mudar a forma de jogo. Trabalhamos todas da mesma maneira. Temos que seguir em frente com os jogadores que temos e não estou muito preocupado com isso. Confio em todos”, disse em entrevista coletiva prévia ao duelo.

Em entrevista coletiva, o técnico Jorge Jesus falou sobre a expectativa para a partida desta quarta-feira, contra o Emelec, pela @LibertadoresBR. #CRF pic.twitter.com/Wb896s6Pwm — Flamengo (@Flamengo) 23 de julho de 2019

“Não mudamos o conceito da ideia, mas muda o conceito de entendimento. Os jogadores não são iguais, óbvio. Trabalhamos uma ideia coletiva, mas quando você tem jogadores com maior interferência nisso fica mais fácil. Temos que saber gerir para que as coisas funcionem coletivamente. Perdemos jogadores no ponto de vista ofensivo”.

O técnico português não vem surpreendendo tanto no desenho tático, sempre um 4-1-3-2, mas o vem fazendo nas peças que escolhe para as funções. A tendência é que jogue com: Diego Alves; Rafinha, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Cuéllar; Willian Arão, Diego e Gerson; Gabigol e Bruno Henrique.

E se os desafio maior, pra valer, será vencer com desfalques, ao menos JJ terá Gabigol, autor de cinco gols em quatro partidas desde a chegada do português.