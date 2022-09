Os jogos que foram adiados no Reino Unido pela morte da Rainha Elizabeth II

O esporte no Reino Unido foi impactado após a morte da rainha, com jogos adiados como sinal de respeito

A rainha Elizabeth II morreu em 8 de setembro de 2022, encerrando seu histórico reinado de 70 anos. A monarca sentou-se no trono em alguns dos maiores momentos da história do futebol britânico e também participou ativamente de uma série de eventos memoráveis.

Desde estar presente na única conquista da Inglaterra na Copa do Mundo em 1966, até prestar homenagem a seleção feminina em 2022 após a vitória na Eurocopa, ela deixou uma marca permanente no jogo.

Vários eventos no Reino Unido foram cancelados ou adiados como sinal de respeito após sua morte. A GOAL traz para você tudo o que você precisa saber sobre quais partidas de futebol foram impactadas.

Como o futebol britânico foi impactado com a morte da rainha Elizabeth II?

Quase todos os clubes da pirâmide do futebol britânico postaram uma homenagem a Elizabeth II quando sua morte foi anunciada na última quinta-feira.

A Associação de Futebol fez recomendações aos clubes, ligas e competições em toda a Inglaterra para respeitar um minuto de silêncio antes das partidas e incentivar o uso de braçadeiras pretas sempre que possível.

Todas as bandeiras do Estádio de Wembley e do St George's Park estão sendo hasteadas a meio mastro durante o período de luto nacional.

Gestos semelhantes de respeito serão replicados em partidas de futebol na Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.

Jogos adiados no Reino Unido

Os jogos da Premier League agendados para 10, 11 e 12 de setembro foram adiados pela liga para homenagear a "extraordinária vida e contribuição à nação" de Elizabeth II e como um sinal de respeito à família real britânica .

O encontro do Arsenal na Liga Europa com o Zurique já havia começado quando a notícia foi anunciada na noite de quinta-feira, e o jogo foi concluído conforme o programado. Manchester United e West Ham também divulgaram declarações para confirmar que seus respectivos jogos europeus aconteceriam na tarde de quinta-feira.

A EFL confirmou que todos os jogos agendados de 9 a 10 de setembro na Championship, League One e League Two seriam adiados. O futebol feminino também prestou solidariedade, com a Superliga Feminina, Campeonato Feminino, Copa da Inglaterra Feminina e todos os jogos sendo adiados.

Na Escócia , o encontro de sexta-feira entre Dundee e Cove Rangers foi imediatamente cancelado e a SPFL seguiu para confirmar que todo o futebol profissional programado para aquele fim de semana seria adiado. A Federação Irlandesa de Futebol também anunciou que os jogos em todos os níveis que ocorreriam entre 9 e 11 de setembro na Irlanda do Norte foram adiados.

Enquanto os jogos foram cancelados, a orientação nacional de luto do governo britânico indica que "não há obrigação de cancelar eventos e jogos esportivos" e que o critério cabe às organizações individuais.

A FA confirmou posteriormente que os jogos em toda a Inglaterra seriam retomados na segunda-feira, 12 de setembro, embora qualquer jogo agendado para a data do funeral da rainha - 19 de setembro - fosse adiado.

Quais jogos da Premier League foram adiados?

Você pode ver uma lista dos jogos da Premier League que foram afetados pela decisão abaixo. Detalhes sobre jogos reorganizados serão anunciados posteriormente.

Data Jogo 10 de setembro Fulham x Chelsea 10 de setembro Bournemouth x Burnley 10 de setembro Southampton x Brentford 10 de setembro Liverpool x Wolves 10 de setembro Leicester City x Aston Villa 10 de setembro Manchester City x Tottenham 11 de setembro Arsenal x Everton 11 de setembro West Ham x Newcastle 11 de setembro Crystal Palace x Manchester United 12 de setembro Leeds United x Nottingham Forest 19 de outubro Arsenal x Manchester City

A Liga dos Campeões, a Liga Europa e o futebol internacional são afetados?

Em termos de equipes do Reino Unido envolvidas nos próximos jogos da UEFA, o jogo da Liga Europa entre Rangers e Napoli, originalmente marcado para 13 de setembro, agora será disputado nesta quarta-feira, 14 de setembro. O motivo da data remarcada foram as "severas limitações dos recursos policiais e questões organizacionais" decorrentes da morte da rainha Elizabeth.

O Arsenal estava programado para jogar uma partida da fase de grupos da Liga Europa contra o PSV em Londres na quinta-feira, 15 de setembro, mas a Uefa anunciou que o jogo foi adiado, citando as mesmas razões dadas para o reagendamento do jogo do Rangers. Foi anunciado que o jogo será disputado na quinta-feira, 20 de outubro, o que desencadeou o adiamento do jogo em casa dos Gunners na Premier League contra o Manchester City na quarta-feira, 19 de outubro.

O Liverpool enfrentou o Ajax na Liga dos Campeões em Anfield no dia 13 de setembro, enquanto o Chelsea recebe o RB Salzburg, e o Manchester City recebe o Borussia Dortmund neste dia 14 de setembro.

Data Jogo Competição Adiado? 13 de setembro Liverpool x Ajax Champions League Não 13 de setembro Sporting x Tottenham Champions League Não 14 de setembro Shakhtar Donetsk x Celtic Champions League Não 14 de setembro Rangers x Napoli Champions League Transferido para 14 de setembro 14 de setembro Chelsea x RB Salzburg Champions League Não 14 de setembro Manchester City x Borussia Dortmund Champions League Não 15 de setembro Arsenal x PSV Europa League Adiado para o dia 20 de outubro 15 de setembro Sheriff x Manchester United Europa League Não 15 de setembro Silkeborg x West Ham Conference League Não 15 de setembro RFS x Hearts Conference League Não

A FIFA divulgou um comunicado após a morte da rainha Elizabeth II, dizendo que "a morte da monarca é uma grande perda para o futebol, para nossa sociedade e para o mundo. Nossa comunidade futebolística lamenta a perda de um líder global que engajou e incentivou todos que ela conheceu."