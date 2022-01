Os detalhes do contrato de Robson Bambu com o Corinthians

O Corinthians tem um acordo verbal para a contratação do zagueiro Robson Bambu por empréstimo até o fim do ano. Os paulistas não desembolsarão nada pela contratação e se responsabilizarão pelo pagamento integral dos salários do defensor de 24 anos, conforme apurado pela GOAL.

O atleta, que pertence ao Nice, da França, já está no Brasil para realizar exames médicos e assinar contrato com o Timão. Ele é visto como uma peça importante para a zaga, que conta apenas com três nomes da confiança de Sylvinho: Gil, João Victor e Raul Gustavo.

Mais artigos abaixo

O contrato de empréstimo tem uma cláusula com opção de compra ao término da cessão, em dezembro de 2022. Os detalhes, no entanto, são mantidos em sigilo pelas partes.

Revelado pelo Santos, Robson Bambu tem contrato com o Nice até 30 de junho de 2025. O zagueiro, que se destacou com as cores do Athletico-PR antes de deixar o Brasil, foi adquirido pelos franceses por 8 milhões de euros (R$ 47 milhões à época) em julho de 2020.

Robson Bambu ajusta os últimos detalhes para assinar por empréstimo com o Corinthians por 12 meses. O zagueiro ainda não foi anunciado como novo reforço do clube, mas deve ser confirmado nas próximas horas.