Os detalhes do contrato de Diego Godín com o Atlético-MG

O Atlético-MG fechou a contratação de Diego Godín. O zagueiro de 35 anos assinou contrato até o fim de 2022, com a possibilidade de renovação por mais uma temporada. Ele terá salário na casa dos R$ 600 mil por mês — o número pode chegar aos R$ 800 mil nesta temporada por causa de luvas e comissão, conforme apurado pela GOAL.

O contrato de Godín na Cidade do Galo tem uma cláusula que permite a renovação automática até dezembro de 2023 em caso de o uruguaio atingir uma meta estabelecida no acordo.

Diego Godín é uma aposta do departamento de futebol do Atlético para esta temporada. O defensor terá o quarto maior salário do elenco, atrás somente de Hulk, Nacho Fernández e Eduardo Vargas. O veterano topou redução salarial para voltar à América do Sul. A ideia é ficar mais perto de seus familiares, que estão no Uruguai.

Mais artigos abaixo

Ele chega ao clube para substituir o paraguaio Junior Alonso, que foi vendido ao Krasnodar, da Rússia, por US$ 8 milhões (cerca de R$ 45 milhões na cotação), conforme adiantado pela GOAL.

A contratação do zagueiro não demandou investimento da diretoria. O capitão da seleção uruguaia negociou a rescisão contratual com o Cagliari, da Itália, clube com o qual tinha compromisso vigente até o fim da temporada europeia. Ele já havia firmado a sua ida para o clube mineiro nos últimos dias.

Antes do acordo com o Atlético-MG, Godín vinha atuando pelo time do futebol italiano. Nesta temporada, ele fez 11 jogos e marcou dois gols. O defensor somava 896 minutos na equipe.