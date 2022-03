Os detalhes da oferta de aquisição do Chelsea por grupo da Arábia Saudita

A oferta da Saudi Media para comprar o Chelsea inclui planos para reconstruir Stamford Bridge e renovar os contratos de jogadores importantes como Antonio Rudiger e Cesar Azpilicueta.

O grupo também não se preocupa apenas em garantir que o time masculino continue disputando os maiores troféus. A Saudi Media também pretende continuar investindo pesadamente na base do clube londrino no Cobham Training Centre, bem como na equipe feminina.

O homem que lidera a oferta é Mohamed Alkhereiji, que dirige a Saudi Media e é o CEO da empresa Engineer Holding Group, fundada por seu pai Abdulelah AlKhereiji.

Alkhereiji passou algum tempo morando no Reino Unido, onde estudou na Cass Business School e passou três anos trabalhando no Deutsche Bank.

Ele estava na vitória do Chelsea por 3 a 1 sobre o Arsenal em 2017, o jogo em que Eden Hazard driblou metade do campo antes de marcar.

Coincidentemente, ele também esteve presente na última vez que Abramovich jogou em Stamford Bridge, no empate de 1 a 1 com o Manchester United em novembro.

Alkhereiji e seus filhos são torcedores do Chelsea, e é por isso que ele está tão interessado em adquirir o clube. No entanto, ele apoia principalmente o Al Nassr, da Arábia Saudita, para quem construiu um novo estádio de última geração em Mrsool Park .

Além de estar envolvido no Al Nassr, a Saudi Media também trabalha com o Al Hilal, que o Chelsea enfrentou no Mundial de Clubes no mês passado.

Quais são os planos da Saudi Media para o Chelsea?

A Saudi Media é o maior grupo de mídia do Oriente Médio e também tem interesses em publicidade, hotelaria, setor bancário e esportes. A empresa fatura mais de 1 bilhão de dólares (R$ 4,8 bilhões) por ano, dando-lhe espaço para ser um forte investidor no futebol inglês.

Eles estão prontos para enfrentar o grande desafio de reconstruir Stamford Bridge, que pode custar mais de 2 bilhões de dólares (R$ 9,7 bilhões)

Sua experiência anterior na construção de estádios de futebol e infraestrutura está sendo apontada como uma das principais vantagens de sua oferta, com suas conexões existentes em marketing e publicidade também consideradas um grande trunfo em termos de ajudar a cobrir os custos envolvidos em um projeto de reconstrução tão ambicioso.

De fato, acredita-se que eles possam atrair os patrocinadores mais lucrativos para o clube, e isso é significativo porque o Chelsea há muito tempo tem problemas para igualar o ganho comercial dos rivais da Premier League Manchester United, Manchester City e Liverpool.

O Chelsea já viu seu principal patrocinador da camisa, a empresa de telecomunicações Three, suspender seu contrato com o clube, mas a Saudi Media está confiante de que pode garantir um acordo maior e melhor para os Blues.

O grupo também acredita que sua propriedade e extensos meios de comunicação seriam extremamente benéficos em termos de ampliação da base de fãs do clube, já que 70% da população do Oriente Médio tem menos de 30 anos.

A Saudi Media essencialmente sente que daria ao Chelsea um acesso muito maior a um mercado inexplorado. Caso a proposta fosse bem-sucedida, eles também montariam academias para captação de jogadores na região e usariam a equipe feminina para mudar a percepção de como o esporte é percebido.