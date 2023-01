Os bastidores da contratação de Cody Gakpo pelo Liverpool

Cody Gakpo chegou ao Anfield por R$ 277 milhões em um acordo feito no Natal

Foi Virgil van Dijk quem deu o primeiro indício de que algo estava para acontecer no Liverpool.

Logo após a vitória dos Reds no Boxing Day sobre o Aston Villa, o holandês assumiu o papel de porta-vez, ao dizer à Amazon Prime, com um aceno de cabeça e uma piscada, "espero que possamos contratar alguns novos jogadores".

Naturalmente, seus comentários levaram os torcedores do Liverpool à loucura. Mas eles não tiveram que esperar muito para entender o que ele queria dizer, já que uma hora após o apito final, no Villa Park, o clube anunciou que um acordo havia sido fechado com o PSV Eindhoven pela contratação de Cody Gakpo, colega de Van Dijk na seleção holandesa, que disputou a Copa do Mundo do Qatar.

Dizer que a transferência foi uma surpresa seria um eufemismo. Esperava-se um Liverpool ativo na janela de transferência de janeiro, mas a ideia geral era de que que um novo meio-campista estaria no topo das prioridades.

Em vez disso, os Reds fizeram o mesmo que no ano passado, contratando um jovem e versátil atacante ao elenco, no meio da temporada. Jurgen Klopp agora espera que Gakpo possa fazer o que Luis Dáaz fez há um ano, com impacto imediato em Anfield.

Os dois acordos têm semelhanças impressionantes. Assim como Díaz, Gakpo era, a princípio, um alvo para a janela do meio do ano, mas as circunstâncias mudaram e uma oportunidade surgiu, então o Liverpool agiu rapidamente para levar o acordo adiante, deixando um rival - neste caso o Manchester United - frustrado no processo.

Esperava-se que o United fosse atrás para Gakpo em janeiro, devido a necessidade de um novo atacante, reforçada pela saída sem cerimônia de Cristiano Ronaldo. Mas eles foram surpreendidos pela velocidade e agilidade da negociação do Liverpool. O diretor esportivo do Reds, Julian Ward, discutiu o acordo com Marcel Brands, diretor de futebol do PSV, durante intensas negociações na véspera e no dia de Natal. Ward vai deixar o cargo no final da temporada, mas, certamente, não vai tirar o pé do acelerador até que a data chegue.

O Liverpool estava ansioso para fechar o negócio a tempo da abertura da janela em 1º de janeiro, para afastar o interesse do United e para que Gakpo pudesse treinar imediatamente com seus novos companheiros. Ward também sabia que o PSV tinha outros dois ativos 'vendáveis' em Ibrahim Sangare e Nodi Madueke, que têm atraído interesse nesta janela. Se um ou ambos os jogadores tivessem saído do clube holandês, os aspirantes ao título da Eredivisie poderiam ter conseguido manter Gakpo até o verão, como inicialmente esperavam.

O acordo representa uma venda recorde para o PSV, superando a que levou Hirving Lozano ao Napoli em 2019, ainda assim, para o Liverpool, o negócio não deixou a impressão de ser tão caro. Eles pagarão £ 37 milhões garantidos, com mais £ 7 milhões em cláusulas relacionadas ao desempenho pessoal e da equipe.

Levando em conta que Gakpo tem apenas 23 anos e a forma como ele tem jogado pelo PSV, o montante de dinheiro por ele parece razoável, mesmo após grandes momentos na Copa do Mundo, que normalmente, inflacionaria o preço. O valor também é comparável aos pagos por jogadores como Díaz, Diogo Jota, Mohamed Salah e Sadio Mané no passado.

Esses quatro foram capazes de se adaptar rapidamente sob o comando de Klopp, e a esperança é que Gakpo possa fazer o mesmo. O Liverpool já conhece seu talento há algum tempo, com o assistente técnico Pep Lijnders mantendo fortes contatos de seu tempo no PSV, e acredita que ele evoluiu muito no ano passado, tornando-se um jogador de futebol mais completo e consistente. Ele marcou e criou gols regularmente na Eredivisie e na Liga Europa e demonstrou desejo de se aperfeiçoar ainda mais trabalhando com um treinador pessoal para melhorar sua compreensão tática do jogo.

Ele assinou um contrato de cinco anos e meio em Anfield, mas Klopp espera dele um impacto imediato, já que, com Diaz e Jota afastados e Roberto Firmino cuidando de um problema na panturrilha, sua equipe tem batalhado para manter o ritmo na corrida para alcançar os quatro primeiros da Premier League.

Espera-se que Gakpo inicialmente jogue na esquerda, como Diaz fez após chegar do Porto, mas sua versatilidade foi uma das principais razões pelas quais o Liverpool o identificou como alvo. Ele jogou no corredor central, como 10 ou 9, para o PSV e foi usado na lateral direita algumas vezes pela Holanda. Sua chegada dá flexibilidade a Klopp: dá a capacidade de alternar durante um calendário de jogos congestionado e de mudar sua linha de frente dependendo do adversário.

A contratação de Gakpo também significa que o Liverpool redesenhou quase completamente seu ataque nos últimos dois anos e meio. Salah continua, é claro, e Klopp gostaria que Roberto Firmino assinasse um novo contrato também, mas os Reds trouxeram Jota, Dáaz, Fábio Carvalho, Darwin Núñez e agora Gakpo para liderá-los na neste novo momento. O clube ainda tem alguns jovens promissores como Kaide Gordon e Ben Doak, que vê tentando ganhar espaço na equipe principal.

Todos têm 26 anos ou menos, que dá a esperança de que o auge atlético ainda está por vir. Jogadores de qualidade e experiência, sim, mas também com potencial. Diamantes não polidos, para Klopp e Lijnders trabalharem. Do jeito que eles gostam.

“Acreditamos em nosso processo”, disse Klopp na semana passada. “Quando os jogadores vêm para cá – especialmente os ofensivos – todos se desenvolveram devido à forma como trabalhamos e como podemos ajudá-los. Isso torna [a transferência de Gakpo] extremamente interessante”.

Anfield deve ver o novo talento dos Reds no sábado (7), quando o Liverpool recebe os Wolves, pela terceira rodada da FA Cup. Isso trará memórias de 2018, quando um estreante holandês marcou o gol da vitória contra o Everton diante do Kop.

Este holandês era Van Dijk, é claro. Mas se Gakpo pode ter metade do impacto que seu compatriota teve em Merseyside, então Klopp e Liverpool não poderão conter o sorriso.