Os 10 times da Premier League que mais gastaram em reforços; United lidera e City é o quarto

Clubes ingleses investiram pesado no mercado para tentar manter o alto nível da liga e a dominação na Europa

A Premier League está de volta. Nessa sexta-feira (09), às 16h (de Brasília) o recebe o recém-promovido City, no Anfield para o pontapé inicial da temporada 2019/20 do certame inglês.

A janela de transferências foi fechada na última quinta-feira (08) e, como já é de costume, o mercado inglês movimentou muito dinheiro com um grande número de contratações de peso e algumas outras nem tanto, mas, que por conta do inflacionado mercado inglês, os preços encontram cifras maiores.

Veja os 10 times ingleses que mais gastaram nessa última janela de transferências.

10. United

Valor gasto: 62 milhões de libras (cerca de R$ 295 milhões)

Principais contratações: Joelinton (£41 milhões; do ), Allan Saint-Maximin (£16.5 milhões; do Nice), Emil Krafth (£4.5 milhões; do ).

Time do norte da normalmente não se movimentava com força nas janelas de transferências, mas apostou no brasileiro Joelinton como maior contratação da história dos Toons.

9.

Valor gasto: 71 milhões de libras (cerca de R$ 337 milhões)

Principais contratações: Sebastien Haller (£36 milhões; do Eintracht ), Pablo Fornals (£25 milhões; do ), Albian Ajeti (£7 milhões; do ), Gonçalo Cardoso (£3 milhões; do Boavista).

Os Hammers foram atrás de solucionar as deficiências do elenco e conseguiram um acordo com o cobiçado Sebastien Haller.

8.

Valor gasto: 89 milhões de libras (cerca de R$ 424 milhões)

Principais contratações: Raul Jimenez (£35 milhões; do ), Pedro Neto (£17 milhões: do ), Patrick Cutrone (£17 milhões: do AC ), Leander Dendoncker (£12 milhões: do ).

Os Lobos garantiram a permanência de seu artilheiro, Raul Jimenez e com um elenco mais qualificado irão disputar as fases preliminares da .

7. City

Valor gasto: 97 milhões de libras (cerca de R$ 462 milhões)

Principais contratações: Youri Tielemans (£42 milhões; do ), Ayoze Perez (£30 milhões; do Newcastle), Dennis Praet (£19 milhões; do ), James Justin (£6 milhões; do Luton).

Os Foxes fizeram um mercado considerado inteligente por muitos. Assegurou a permanência de Tielemans e conseguiu contratar Ayoze Perez, um dos maiores destaques do rival Newcastle.

6. Hotspur

Valor gasto: 104 milhões de libras (cerca de R$ 495 milhões)

Principais contratações: Tanguy Ndombele (£55 milhões; do ), Ryan Sessegnon (£25 milhões; do ), Giovani Lo Celso (£15m; empréstimo do Real Betis), Jack Clarke (£9 milhões; do ).

Os Spurs surpreenderam no último dia da janela de transferências e anunciaram as chegadas de Lo Celso e Sessegnon. Além disso trouxeram Ndombele, um dos destaques do Lyon na última temporada.

5.

Valor gasto: 119 milhões de libras (cerca de R$ 567 milhões)

Principais contratações: Alex Iwobi (£40 milhões; do ), Moise Kean (£25 milhões; da ), André Gomes (£22 milhões; do ), Jean-Philippe Gbamin (£22 milhões; do ), Fabian Delph (£8.5 milhões; do ), Djibril Sidibe (£2 milhões; empréstimo do Monaco).

Os Toffees anunciaram a contratação de Iwobi e Kean, que deve render um ganho substancial no ataque da equipe que deixou em diversos jogos deixou a desejar.

4. Manchester City

Valor gasto: 133 milhões de libras (cerca de R$ 630 milhões)

Principais contratações: Rodri (£64 milhões; do Atletico Madrid), Cancelo (£59 milhões; da Juventus), Angeliño (£10.7 milhões; do )

City apostou na manutenção do elenco, no revigoramento das duas laterais e em um meia para a tentar defender o título e buscar o tricampeonato consecutivo.

3.

Valor gasto: 136 milhões de libras (cerca de R$ 648 milhões)

Principais contratações: Wesley (£22 milhões; do ), Tyrone Mings (£20 milhões; do Bournemouth), Douglas Luiz (£15 milhões; do Manchester City), Tom Heaton (£7 milhões; do ).

O tradicional e recém-promovido Aston Villa decidiu investir pesado para tentar se manter na elite para a próxima temporada. O ex- Douglas foi contratado junto ao Manchester City e só agora deve ter sua estreia na Premier League.

2. Arsenal

Valor gasto: 138 milhões de libras (cerca de R$ 657 milhões)

Principais contratações: Nicolas Pépé (£72 milhões; do ), William Saliba (£27 milhões; do Saint-Etienne), Kieran Tierney (£25 milhões; do ), David Luiz (£8 milhões; do Arsenal), Gabriel Martinelli (£6 milhões; do ), Dani Ceballos (empréstimo do ).

Os Gunners investiram pesado, como há um tempo não se via e quebraram seu recorde de transferências ao trazer Nicolas Pépé do futebol francês. O brasileiro Gabriel Martinelli é um jovem que parece promissor na equipe de Unai Emery.

1.

Valor gasto: 140 milhões de libras (cerca de R$ 665 milhões)

Principais contratações: Harry Maguire (£80 milhões; do Leicester City), Aaron Wan-Bissaka (£45 milhões; do ), Daniel James (£15 milhões; do Swansea).

O Manchester United estabeleceu um novo patamar ao pagar 80 milhões de libras por Maguire e transformá-lo em o defensor mais caro da história.