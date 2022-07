Orlando City x Arsenal: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Partida acontece nesta quarta-feira (20), em amistoso preparatório para a temproada 2022/23; veja como acompanhar na TV e na internet

Orlando City e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (20), no Exploria Stadium, a partir das 20h30 (de Brasília), em amistoso. A partida terá transmissão ao vivo do TNT, na TV fechada, e do Estádio TNT, no streaming.

O Orlando City dá uma pausa em sua agenda na MLS para receber um poderoso rival europeu. A equipe não poderá contar com Stajduhar e Gaston Gonzalez, lesionados, mas deve ter nomes conhecidos como Pereyra, Facundo Torres, Gallese e Alexandre Pato entre os titulares.

Já o Arsenal segue a sua preparação visando a sua preparação para a temporada 2022/23, mas sofre com diversos lesionados. Os Gunners devem ter mais uma vez os brasileiros Gabriel Magalhães e Gabriel Jesus entre os 11 de Arteta.

Prováveis escalações

Possível escalação do Orlando City: Gallese; Ruan, Schlegel, Jansson, Smith; Araujo, Urso; Torres, Pereyra, Mulraney; Pato.

Possível escalação do Arsenal: Turner; Cedric, Saliba, Gabriel, Tavares; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus.

Desfalques da partida

Arsenal:

Emile Smith Rowe, Ben White, Kieran Tierney, Takehiro Tomiyasu e Fabio Vieira: lesionados.

Orlando City:

Stajduhar e Gaston Gonzalez: lesionados.

Quando é?

JOGO Orlando City x Arsenal DATA Sábado, 16 de julho de 2022 LOCAL Exploria Stadium, Orlando - EUA HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Arsenal

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 2 x 0 Everton Amistoso 16 de julho de 2022 Nuremberg 3 x 5 Arsenal Amistoso 8 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Arsenal x Chelsea Florida Cup 23 de julho de 2022 21h30 (de Brasília) Arsenal x Sevilla Copa Emirates 30 de julho de 2022 8h30 (de Brasília)

Orlando City

JOGO CAMPEONATO DATA Atalanta 1 x 1 Orlando City MLS 3 de março de 2022 Colorado Rapids 1 x 1 Orlando City MLS 20 de março de 2022

Próximas partidas