Operário-PR x Coritiba ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Paranaense

Equipes entram em campo neste domingo (26), pela 11ª rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Operário-PR e Coritiba entram em campo na tarde deste domingo (26), no Estádio Germano Krüger, às 16h (de Brasília), pela abertura da 11ª rodada do Campeonato Paranaense 2023. A partida terá transmissão ao vivo da TV Coxa Prime e da NSports, na internet.

Embalado com a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil após estrear com vitória sobre o Humaitá por 3 a 0, o Coritiba volta as atenções para o Campeonato Paranaense. No estadual, as equipes estão empatadas com 22 pontos e brigam pela vice-liderança. O líder Athletico-PR aparece com seis pontos a mais.

Em 22 jogos disputados entre as equipes, o Coritiba registra 10 vitórias, contra cinco do Operário-PR, além de sete empates. No último encontro, válido pelo Paranaense 2022, o Operário venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Operário-PR: Romário; Sávio, Índio, Machado, Borech; Leandro Ferreira, Scheit, Luidy, Felipe Augusto, Oller; Mingotti.

Coritiba: Luan Piolli; Natanael, Kuscevic, Chancellor e Diego Porfírio; Jesús Trindade; Bruno Gomes e Marcelino Moreno; Alef Manga, Kaio César (Róbson) e Pottker.

Desfalques

Operário-PR

Sem desfalques confirmados.

Coritiba

Sem desfalques confirmados.

Quando é?