Onde assistir a XV de Piracicaba x Ceará ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da segunda fase da Copinha 2025

No Nicolau Alayon, equipes vão a campo, nesta segunda-feira (13), pelo mata-mata da competição; veja como acompanhar e outros detalhes

XV de Piracicaba e Ceará se enfrentam nesta segunda-feira (13), às 11h (de Brasília), no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo da SporTV, em canal fechado e no streaming, através do Prime Video (confira a programação completa).

A equipe paulista garantiu a liderança do Grupo 32 após vencer o Canaã-DF por 2 a 1 de virada na última rodada. O Nhô Quim somou sete pontos, com duas vitórias e um empate, marcando 4 gols e sofrendo 2 até o momento. A equipe começou o torneio empatando contra o Vasco, mas conseguiu a reação diante do Nacional. No confronto decisivo contra o Canaã, a equipe virou o placar em 2 a 1 e assegurou a classificação.

Já o Ceará fez uma campanha sólida na primeira fase, embora tenha ficado com a segunda colocação do Grupo 31. Com duas vitórias e um empate, a equipe alvinegra somou sete pontos, balançando as redes adversárias por 6 vezes. A equipe começou com força, vencendo a Portuguesa Santista e o Trindade, mas a igualdade no placar com o Juventus, na última rodada, garantiu o segundo lugar.

Prováveis escalações

XV de Piracicaba: Cadu Bertin, André Martini, Enzo, Luiz Gustavo, Gabriel Augusto, Matusalém, Murylo, Davi, Bruninho, Anthony, Samuel

Ceará: Léo Agliardi; Vitor Santos, Zé Neto, Enzo Lodovico, Vini Uchella, Matheus Maycon, Gabriel Rocha, Caio, Fabrício Moura, Guilherme Luiz e Fernando Gabriel

Desfalques

XV de Piracicaba

Sem desfalques confirmados.

Ceará

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 13 de janeiro de 2025

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Estádio Nicolau Alayon - São Paulo, SP