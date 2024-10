Onde assistir a Wolverhampton x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (20), pela oitava rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Wolverhampton recebe o Manchester City na manhã deste domingo (20), às 10h (de Brasília), no Molineux Stadium, em West Midlands, na Inglaterra, pela oitava rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Wolverhampton está enfrentando um início de temporada complicado na Premier League, ocupando a última posição com apenas um ponto e quatro derrotas consecutivas. Para o time de Gary O’Neil, vencer é crucial para reacender as esperanças na competição, mas o treinador terá que lidar com desfalques significativos, incluindo Hee-Chan Hwang, que se lesionou enquanto defendia a Coreia do Sul, além de Traoré, Enzo González, Mosquera e Kalajdzic.

Por outro lado, o Manchester City, um dos dois clubes ainda invictos na liga junto com o Arsenal, pode assumir a liderança se conquistar os três pontos, mas precisará torcer contra os Gunners e o Liverpool, que jogam em horários distintos. Pep Guardiola ainda não contará com De Bruyne e Aké, além de Bobb e Rodri, o que pode levar à manutenção da formação atual, a menos que o técnico opte por poupar jogadores devido ao compromisso da Champions no meio da semana.

Prováveis escalações

Getty

Wolves: Johnstone; Semedo, Toti, Dawson, Ait Nouri; André, Lemina e João Gomes; Forbs, Matheus Cunha e Larsen. Técnico: Gary O'Neil.

Manchester City: Ederson; Lewis, Dias, Akanji, Gvardiol; Gundogan, Kovacic, Foden; Bernardo, Grealish e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Desfalques

Wolves

Hwang Hee-Chan; Yerson Mosquera, Bastien Meupiyou, Boubacar Traoré, Enso Gonzalez e Sasa Kalajdzic estão fora.

Manchester City

Rodri e Oscar Bobb estão fora, enquanto Kevin de Bruyne e Nathan Aké são dúvida.

Quando é?