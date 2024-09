Onde assistir a Wolverhampton x Liverpool ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (28), pela sexta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Liverpool visita o Wolverhampton na tarde deste sábado (28), às 13h30 (de Brasília), no Molineux, pela sexta rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Prováveis escalações

Wolverhampton: Johnstone; Semedo, S. Bueno, Dawson, Ait-Nouri; Bellegarde, Lemina, André, Gomes, Cunha; Larsen

Liverpool: Kelleher; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Diaz; Jota

Desfalques

Wolverhampton

Enso Gonzalez, Boubacar Traore, Sasa Kalajdzic, Yerson Mosquera, Toti Gomes e Bastien Meupiyou estão o departamento médico.

Liverpool

Alisson e Harvey Elliott estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 28 de setembro de 2024

sábado, 28 de setembro de 2024 Horário: 13h30 (de Brasília)

13h30 (de Brasília) Local: Molineux, Wolverhampton - ING