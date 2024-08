Onde assistir a Wolverhampton x Chelsea ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Campeonato Inglês 2024/25

Blues buscam recuperação após derrota em casa na estreia; Wolves tentam primeira vitória na Premier League diante de sua torcida; confira os detalhes

O Wolverhampton recebe o Chelsea neste domingo (25), às 10h (horário de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Inglês 2024/25. O jogo acontecerá no Molineux Stadium, e terá transmissão ao vivo da ESPN, na televisão fechada, e do Disney+, serviço de streaming que exibe eventos esportivos da emissora (veja a programação dos jogos).

Após uma derrota amarga para o Arsenal, por 2 a 0, no Emirates Stadium, os Wolves retornam ao Molineux Stadium com a missão de se reerguer diante de sua torcida. A equipe sabe que um resultado positivo é essencial para evitar uma pressão precoce na temporada, e o técnico Gary O'Neil deve apostar em um time combativo para enfrentar os londrinos.

Do outro lado, o Chelsea também chega ao confronto com a necessidade de recuperação após perder para o Manchester City em Stamford Bridge. O início da era Enzo Maresca tem sido desafiador e um triunfo contra os Wolves é visto como crucial para trazer estabilidade e confiança ao time e ao novo treinador.

Prováveis escalações

Wolverhampton: José Sá; Doherty, Mosquera, Toti e Aït-Nouri; Lemina, João Gomes, Hee-Chan Hwang e Sarabia; Strand Larsen e Matheus Cunha. Técnico: Gary O’Neil.

Chelsea: Robert Sánchez; Gusto, Colwill, Fofana e Cucurella; Lavia e Enzo Fernández; Nkunku, Madueke e Pedro Neto; Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

Desfalques

Wolverhampton

Semedo, suspenso, e Enzo González, lesionado no jelho não jogam.

Chelsea

Reece James, suspenso e Cole Palmer, com dores, são baixas do Chelsea.

