Líder da Bundesliga vai a campo neste sábado (21); confira todos os detalhes

Werder Bremen e Bayern de Munique entram em campo neste sábado (21), às 10h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela 4ª rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga. O jogo acontece na Weserstadion e terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube, do SporTV, na TV fechada, e do OneFootball, no streaming aberto (veja a programação completa aqui).

O Bayern iniciou sua caminhada em busca de retomar a coroa da Alemanha das mãos de Xabi Alonso e do Bayer Leverkusen da melhor maneira. Até aqui, são três vitórias em três jogos, que alçam a equipe à ponta da tabela, com nove pontos - dois a mais que Borussia Dortmund e RB Leipzig, que fecham o top-3. Ademais, o técnico Vincent Kompany deve ir com o que tem de melhor para o embate.

Do outro lado, o Werder Bremen empatou seus dois primeiros compromissos no Alemão, mas conquistou seu primeiro triunfo na última rodada. Agora, o clube é o 8°, com 5 pontos. A expectativa seria manter a invencibilidade na Bundesliga - já são oito jogos, somando as últimas cinco partidas da temporada passada -, mas a tarefa será, evidentemente, difícil.

Prováveis escalações

Werder Bremen: Zetterer; Stark, Friedl e Jung; Weiser, Lynen, Stage, Agu; Schmid e Njinmah; Ducksch. Técnico: Ole Werner.

Bayern de Munique: Neuer; Kimmich, Kim, Upamecano e Guerreiro; Pavlovic, Palhinha e Musiala; Olise, Gnabry e Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Desfalques

Werder Bremen

Marco Friedl (suspenso), Naby Keita (afastado por indisciplina), Oliver Burge e Justin Njinnmah (lesionados).

Bayern de Munique

Josip Stanisic, Tarek Buchmann e Hiroki Ito (lesionados).

Quando é?