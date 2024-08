Onde assistir a West Ham x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (31), pela terceira rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

West Ham e Manchester City se enfrentam na tarde deste sábado (31), às 13h30 (de Brasília), no estádio Olímpico, em Londres, pela terceira rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Prováveis escalações

West Ham: Areola, Bissaka,Todibo, Kilman, Emerson, Rodríguez, Álvarez, Paquetá, Bowen, Kudus e Fullkrug.

Manchester City: Ederson, Gvardiol, Dias, Akanji, Lewis, Silva, Kovacic, De Bruyne, Doku, Savinho e Haaland.

Desfalques

West Ham

Sem desfalques confirmados.

Manchester City

Oscar Bobb está no departamento médico.

Quando é?

Data: agosto, 31 de agosto de 2024

agosto, 31 de agosto de 2024 Horário: 13h30 (de Brasília)

13h30 (de Brasília) Local: estádio Olímpico, Londres - ING