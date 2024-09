Equipes se enfrentam neste sábado (21), pela quinta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

West Ham e Chelsea se enfrentam na manhã deste sábado (21), às 8h30h (de Brasília), no estádio Olímpico de Londres, pela quinta rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Prováveis escalações

West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Kilman, Mavropanos e Emerson Palmieri (Cresswell); Guido Rodríguez e Álvarez; Summerville, Kudus e Lucas Paquetá; Bowen (Ings).

Chelsea: Robert Sánchez; Gusto, Colwill, Fofana e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Palmer, Sancho e Madueke; Jackson.

Desfalques

West Ham

Sem desfalques confirmados.

Chelsea

Omari Kellyma e Reece James estão no departamento médico.

Quando é?

Data: agosto, 21 de setembro de 2024

agosto, 21 de setembro de 2024 Horário: 8h30 (de Brasília)

8h30 (de Brasília) Local: estádio Olímpico de Londres, Londres - ING