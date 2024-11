Onde assistir a West Ham x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (30), pela 13ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

West Ham e Arsenal entram em campo na tarde deste sábado (30), às 14h30 (de Brasília), no estádio Olímpico de Londres, pela 13ª rodada da Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo exclusiva do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Na 14ª posição com 15 pontos, o West Ham voltou a ganhar na partida anterior. Em casa, os Hammers prometem se impor diante do rival londrino.

Vindo de vitória no jogo passado, o Arsenal se manteve na quarta colocação, com 22 pontos. Os Gunners sabem que precisam pontuar para permanecer no G-4.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

West Ham: Fabianski, Bissaka, Mavropanos, Kilman, Emerson, Soler, Paquetá, Soucek, Bowen, Summerville e Antônio

Arsenal: Raya, Calafiori, Magalhães, Saliba, Timber, Partey, Odegaard, Rice, Saka, Martinelli e Havertz.

Desfalques

West Ham

Fullkrug está no departamento médico, enquanto Kudus cumpre suspensão.

Arsenal

Tomiyasu e Bem White estão no departamento médico.

Quando é?