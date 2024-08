Onde assistir a Werder Bremen x Borussia Dortmund ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Alemão 2024/25

Equipes voltam a campo pela segunda rodada da Bundesliga; veja quem transmite na televisão e online

Werder Bremen e Borussia Dortmund se enfrentam neste sábado (31), às 10h30 (horário de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Alemão de 2024/25. O jogo será no Weserstadion, em Bremen, e terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, da CazéTV no Youtube e no Prime Video, e no aplicativo do OneFootball (clique e confira a programação diária).

O time da casa empatou fora de casa na estreia da Bundesliga contra o Augsburg, por 2 a 2, e vem para esta segunda rodada querendo iniciar o caminho das vitórias na competição. Apesar da dificuldade do adversário, a equipe fez uma boa pré-temporada e iniciou os trabalhos se classificando na Copa da Alemanha, em vitória por 3 a 1 sobre o Energie Cottbus.

Agora sob o comando de Nuri Sahin na área técnica, o Dortmund venceu seus dois jogos oficiais na temporada até então. Na estreia da liga, aplicou um 2 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, e na Pokal goleou o Phonix Lubeck por 4 a 1. A equipe chega para 2024/25 querendo brigar por títulos após o vice da Champions na derrota por 2 a 0 contra o Real Madrid em junho deste ano.

Mais artigos abaixo

Na última edição da liga alemã, o Borussia Dortmund saiu vitorioso duas vezes no confronto, vencendo por 1 a 0 no primeiro turno e por 2 a 1 no Weserstadion no returno.

Prováveis escalações

Werder Bremen: Zetterer; Veljkovic, Friedl e Jung; Weiser, Lynen, Stage e Agu; Ducksch, Topp e Schmid. Técnico: Ole Werner.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Sule e Schlotterbeck; Can, Gross e Sabitzer; Brandt, Beier e Gittens. Técnico: Nuri Sahin.

Desfalques

Werder Bremen

Lesionados, não estão à disposição do técnico o zagueiro Amos Pieper e o volante Naby Keita.

Borussia Dortmund

O lateral Yan Couto, o meio-campista Watjen e o atacante Sehrou Guirassy estão no departamento médico e desfalcam a equipe.

Quando é?

Data: sábado, 31 de agosto de 2024

Horário: 10h30 (de Brasília)

Local: Weserstadion, Bremen - Alemanha