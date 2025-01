Onde assistir a Votuporanguense x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copinha 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (08), na Arena Dr. Plínio Marin; confira a transmissão e outras informações do jogo

Votuporanguense e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (8), às 19h (de Brasília), na Arena Dr. Plínio Marin, pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Em busca do título inédito, o Botafogo disputa a liderança do Grupo 1. Com seis pontos, o Alvinegro quer manter o aproveitamento de 100% na atual edição do torneio. Até aqui, venceu o Fast por 2 a 1 e o Floresta por 1 a 0. Já o Votuporanguense, também com seis pontos, derrotou o Floresta por 2 a 0 e o Fast por 3 a 2.

Prováveis escalações

Votuporanguense: Gabriel, João Pedro, Victor Hugo, Enzzo, Matheus, Arthur, Willian, Yago, Rafael, Kauã Nicolas, Fábio.

Botafogo: Luiz Fabiano; Felipe Januário, Marquinhos, Matheus Pimenta e João Pedro; Gabriel Justino, Murilo e Cauã Zappelini (Charles); Kauan Toledo, Lucas Santos e Weliton.

Desfalques

Votuporanguense

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?