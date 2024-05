Onde assistir a Volta Redonda x Náutico ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela quinta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Volta Redonda e Náutico se enfrentam na tarde deste sábado (18), a partir das 17h (de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira, pela quinta rodada da Série C. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN e do Nosso Futebol, no streaming (veja a programação completa).

Vindo de derrota no jogo passado, o Volta Redonda caiu para o oitavo lugar, com 6 pontos. O Voltaço agora busca a recuperação diante de sua torcida para se manter na zona de classificação à próxima fase.

Do outro lado, o Náutico também perdeu na última rodada e foi para a 11ª posição, com 4 pontos. O Timbu segue sem poder contar com Rafael Vaz e Joécio, lesionados.

Prováveis escalações

Volta Redonda: Jean, Wellington Silva, Luiz Gustavo, Zé vitor, Sanchez, Robinho, Ryan, PK, Vini Moura, MV e Ítalo.

Náutico: Vagner, Arnaldo, Guilherme Matos, Marco Carvalho, Diego Matos, Sousa, Wendel, Marco Antônio, Thiago Lopes, Gustavo Maia e Bruno Mezenga.

Desfalques

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Náutico

Joécio e Rafael Vaz estão no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 18 de maio de 2024

Horário: 17h (de Brasília)

Local: estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda - RJ

Arbitragem: Raimundo Rodrigues de Oliveira Junior (árbitro), Jose Moracy de Sousa e Silva e Jorge Fernando Teixeira Bandeira Filho (assistentes) e Julio Cesar de Oliveira (quarto árbitro)