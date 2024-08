Onde assistir a Villarreal x Atlético de Madrid ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes vão ao gramado do Estádio de la Cerámica pela estreia de La Liga; veja onde assistir na TV

Villarreal e Atlético de Madrid se enfrentam nesta segunda-feira (19), às 16h30 (horário de Brasília), pela primeira rodada da temporada de 2024/25 de La Liga. O jogo acontecerá no Estádio de la Cerámica, e terá transmissão ao vivo da ESPN 3, na televisão fechada, e do Disney+, serviço de streaming alinhado à emissora (veja a programação dos jogos).

Com apenas uma vitória nos seis duelos preparatórios que teve na pré-temporada, o Villarreal chega para esta edição do Campeonato Espanhol querendo fazer melhor do que na última. Ano passado, a equipe amargou o oitavo lugar da tabela e ficou de fora de qualquer competição europeia, e agora espera já iniciar com uma melhor performance.

Já o time de Diego Simeone terá mais um ano para lutar na ponta da tabela, e buscará repetir o feito de 2020/21. Após um quarto lugar na última temporada, o Atleti se reforçou com nomes como Julián Álvarez, Robin Le Normand e Alexander Sorloth, e chegará forte para brigar por troféus. Para isso, precisa estrear com o pé direito em um duro desafio fora de casa.

Nos dois duelos da temporada anterior os Colchoneros saíram vitoriosos. No primeiro turno, um 3 a 1 em casa, no returno um 2 a 1 no Estádio de la Cerámica.

Prováveis escalações

Villarreal: Diego Conde; Kiko Femenía, Raul Albiol, Eric Bailly e Sergi Cardona; Dani Parejo,Ramón Terrats e Santi Comesaña; Yeremy Pino, Gerard Moreno e Arnaut Danjuma. Técnico: Marcelino.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Axel Witsel, Cesar Azpilicueta e Robin Le Normand; Marcos Llorente, Pablo Barrios, Antoine Griezmann, Koke e Samuel Lino; Alexander Sorloth e Rodrigo Riquelme. Técnico: Diego Simeone.

Desfalques

Villarreal

O zagueiro Juan Foyth, o lateral esquerdo Alfonso Pedraza e o meia Denis Suarez são desfalques por lesão.

Atlético de Madrid

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 19 de agosto de 2024

segunda-feira, 19 de agosto de 2024 Horário: 16h30 (de Brasília)

16h30 (de Brasília) Local: Estádio de la Cerámica, Villarreal - Espanha