Onde assistir a Vila Nova x Novorizontino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta terça-feira (14), no Estádio OBA; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vila Nova e Novorizontino se enfrentam nesta terça-feira (14), às 19h (de Brasília), no Estádio OBA, em Goiânia, pela quinta rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil, na TV aberta, do Premiere, no pay-per-view, e do canal GOAT no YouTube (veja a programação completa).

Na tabela da Série B, Vila Nova e Novorizontino estão empatados com seis pontos cada. O Vila Nova conquistou duas vitórias, sobre o Guarani por 2 a 0 e o Operário por 1 a 0, mas também sofreu duas derrotas, para o Sport por 2 a 0 e o América-MG por 3 a 1. Enquanto isso, o Novorizontino venceu o CRB por 2 a 1 e o Ituano por 3 a 1, porém foi derrotado pelo América-MG por 2 a 0 e pelo Ceará por 3 a 0.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; João Vitor, Anderson Conceição, Ruan Santos e Roberto; Ralf, Geovane e Igor Henrique; Luciano Naninho, Alesson e Henrique Almeida.

Novorizontino: Jordi; Rodrigo Alves, Luisão, Danilo e Renato; Paulo Vitor, Geovane, Marlon Patrick; Waguininho e Rodolfo.

Desfalques

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Novorizontino

Vitinho segue como desfalque.

Quando é?