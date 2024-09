Onde assistir a Vila Nova x Chapecoense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (15), no Estádio Mineirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vila Nova e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 10h30 (de Brasília), no Estádio OBA, em Goiânia, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa).

O Vila Nova visa a se recuperar da dura derrota por 3 a 1 da última rodada, diante do Brusque. O time é o atual 5° colocado, fora do G-4 apenas pelos critérios de desempate, com 42 pontos. O Sport vem logo acima, com oito gols a mais de saldo.

Do outro lado, a Chapecoense segue em complicada situação, lutando contra o rebaixamento. Com 28 pontos, o time abre o Z-4, mas poderia chegar até a 13ª posição em caso de uma vitória - porém, pode cair para a vice-lanterna, em caso de novo tropeço.

Prováveis escalações

Vila Nova: Dênis Júnior; Elias, Ralf, Jemmes e Rhuan (Eric Davis); Cristiano, Arilson (João Vitor) e Igor Henrique; Júnior Todinho, Henrique Almeida e Alesson. Técnico: Luizinho Lopes.

Chapecoense: Léo Vieira; Marcelinho, João Paulo, Jhonnathan e Kelvyn (Felipe Vieira); Auremir, Tárik e Thomás; Rafael Carvalheira, Perotti e Marcinho. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Desfalques

Vila Nova

Sem desfalques divulgados.

Chapecoense

Mancha, Mário Sérgio (suspensos) e Bruno Leonardo (lesionado).

Quando é?

Data: quarta-feira, 18 de setembro de 2024

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio OBA - Goiânia, GO