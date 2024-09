Onde assistir a Venezuela x Uruguai ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Seleções entram em campo nesta terça-feira (10), no Estádio Monumental de Maturín; confira a transmissão e outras informações do jogo

Venezuela e Uruguai se enfrentam nesta terça-feira (10), às 19h (de Brasília), no Estádio Monumental de Maturín, pela oitava rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2 na TV fechada (veja a programação completa).

Na briga para se manter na zona de classificação, a Venezuela aparece em quinto lugar, com nove pontos conquistados. Na última rodada, a seleção foi goleada pela Bolívia por 4 a 0. Já o Uruguai, na vice-liderança, com 14 pontos, empatou sem gols com o Paraguai na última rodada.

Prováveis escalações

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio e Miguel Navarro; Yangel Herrera e José Martínez; Yeferson Soteldo, Cristian Cásseres e Eduard Bello; Salomón Rondón.

Uruguai: Rochet; Nández, Cáceres, Bueno e Saracchi; Valverde, Ugarte, Brian Rodríguez; Facundo Pellistri, Araújo, Cristian Olivera.

Desfalques

Venezuela

Sem desfalques confirmados.

Uruguai

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 10 de setembro de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Monumental de Maturín - Maturín, VEN