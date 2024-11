Onde assistir a Venezuela x Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (14), no Estádio Monumental de Maturín; confira a transmissão e outras informações do jogo

Venezuela e Brasil se enfrentam nesta quinta-feira (14), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Maturín, pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, além do sportv na TV fechada (confira a programação completa).

Na TV Globo, o jogo da seleção brasileira será narrado por Luis Roberto com os comentários de Caio Ribeiro e Ana Thaís Matos. Já no SporTV, Luiz Carlos Jr. estará ao lado dos comentaristas Paulo Nunes e Ledio Carmona.

Após vencer o Chile por 2 a 1 e golear o Peru por 4 a 0 na última Data Fifa, a seleção brasileira volta a campo buscando manter a boa fase nas Eliminatórias. No momento, ocupa a quarta posição, com 16 pontos, seis pontos a menos que a líder Argentina.

"É um campo que tem feito com que eles criem um ambiente muito favorável em torno da sua seleção. Mas independente disso o futebol venezuelano vem crescendo. Um trabalho muito sério que vem acontecendo. Grandes jogadores espalhados pelo mundo. No nosso país, tem muitos importantes para sua equipe. Estão invictos lá dentro com duas vitórias e três empates, incluindo Argentina e Uruguai. Esqueçam jogos fáceis com Bolívia e Venezuela há até pouco tempo. A ordem do futebol mundial vem mudando. Mas acreditamos num grande jogo. Existe uma confiança muito grande por aquilo que a gente pode ver nos treinamentos, e espero que a gente possa repetir em campo", afirmou o técnico Dorival Júnior.

Por outro lado, a Venezuela quer vencer dentro de casa para voltar à zona de classificação para a Copa do Mundo. Em oitavo lugar, com 11 pontos, os venezuelanos estão a dois pontos do Paraguai, equipe que fecha o G-6.

Em 29 jogos disputados entre as equipes, o Brasil soma 24 vitórias, contra apenas uma da Venezuela, além de quatro empates. No último encontro válido pela terceira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi e Alexander González; José Martínez, Yangel Herrera e Tomás Rincón; Yeferson Soteldo, Salomón Rondón e Jefferson Savarino. Técnico: Fernando Batista.

Brasil: Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Vini Jr, Igor Jesus e Savinho. Técnico: Dorival Júnior.

Desfalques

Venezuela

Sem desfalques confirmados.

Brasil

Rodrygo está lesionado.

Quando é?