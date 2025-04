Onde assistir a Venezuela x Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Sul-Americano sub-17 2025

Seleção brasileira busca manter invencibilidade no torneio; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena, na Colômbia, pela 3ª rodada das Sul-Americano sub-17 2025. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (confira a programação completa).

O Brasil somou quatro pontos nas duas primeiras rodadas do Sul-Americano. Na estreia, ficou no 1 a 1 com o Uruguai, antes de bater a Bolívia, mais recentemente, por 3 a 0. Como resultado, assumiu a 2ª colocação do Grupo C, a dois pontos da Venezuela, líder.

As seleções estão no Grupo B do torneio. Além de Venezuela, Bolívia e Uruguai, os brasileiros dividem a chave com o Equador.

Escalações

Venezuela: Vásquez; Maitan, Rincones, Barrios e Davis; Sulbarán, Díaz, Muñoz e Uribe; Berroteran e Claut. Técnico: Oswaldo Vizcarrondo.

Brasil: Arthur Jampa; Angelo, Vitão, Rafael Gonzaga e Kauã Prates; Zé Lucas, Wesley Natã e Gustavo Gomes; Ruan Pablo, Dell e Andrey Fernandes. Técnico: Dudu Patetuci.

Desfalques

Venezuela

Sem desfalques confirmados.

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Quando é?