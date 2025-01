Onde assistir a Venezia x Inter de Milão ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Equipes entram em campo neste domingo (12), pela 20ª rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Venezia recebe a Inter de Milão na manhã deste domingo (12), às 11h (de Brasília), no Pier Luigi Penzo, em Veneza, pela 20ª rodada da Serie A do Campeonato Italiano 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Venezia busca usar essa retomada para se reerguer na competição. O time está na penúltima colocação da tabela, com apenas 14 pontos em 19 jogos, precisando de três para alcançar as equipes fora da zona de rebaixamento.

Do outro lado, a Inter de Milão, terceira colocada no campeonato, volta suas atenções para a Série A após a pausa de inverno. No entanto, a equipe ainda lida com a decepção recente de um vice-campeonato na Supercopa da Itália, quando sofreu uma virada para o rival Milan na final disputada na Arábia Saudita. A Inter soma 40 pontos na liga, quatro a menos que o líder Napoli.

Prováveis escalações

Venezia: Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Zamapano, Nicolussi, Elliertsson, Carboni; Busio, Oristanio e Pohjanpalo. Técnico: Eusebio Di Francesco.

Inter de Milão: Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asslani, Mikhitaryan, Dimarco; Martinez e Thuram. Técnico: Simone Inzaghi.

Desfalques

Venezia

Michael Svoboda, Alfred Duncan e Issa Doumbia estão fora, enquanto Domen Crrigoj é dúvida.

Inter de Milão

Hakan Calhanoglu, Yann Aurel Bisseck, Joaquin Correa e Raffaele Di Gennaro estão machucados. O jogador Francesco Acerbi é dúvida.

