Onde assistir a Vasco x Vitória ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes entram em campo neste domingo (12), no Estádio São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Vitória se enfrentam neste domingo (12), às 18h30 (de Brasília), no Estádio São Januário, na cidade do Rio de Janeiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Pressionado após quatro derrotas consecutivas no Brasileirão, o Vasco busca a recuperação. Na zona de rebaixamento, com apenas três pontos, o Cruzmaltino registrou sua única vitória sobre o Grêmio por 2 a 1 na rodada de estreia. Nas partidas seguintes, foi derrotado pelo Athletico-PR por 1 a 0, Criciúma por 4 a 0, além de perder para o Fluminense e o RB Bragantino por 2 a 1.

Por outro lado, o Vitória, também na zona de rebaixamento, busca sua primeira vitória no Brasileirão 2024. Com apenas um ponto, a equipe baiana acumula três derrotas (para o Palmeiras por 1 a 0, Cruzeiro e São Paulo por 3 a 1) e um empate (com o Bahia por 2 a 2).

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, João Victor, Maicon, Léo, Lucas Piton; Sforza, Galdames, Payet; Rossi, David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva (interino).

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Bruno Uvini, PK (Lucas Esteves); Willian Oliveira, Léo Naldi, Dudu (Luan Santos), Matheusinho; Osvaldo, Alerrandro (Iury Castilho). Técnico: Léo Condé.

Desfalques

Vasco

Hugo Moura, expulso na derrota contra o Athletico-PR, é desfalque.

Vitória

Wagner Leonardo cumprirá suspensão.

Quando é?