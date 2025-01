Onde assistir a Vasco x Portuguesa-RJ ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (26), no Estádio São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Portuguesa se enfrentam neste domingo (26), às 21h (de Brasília), no Estádio São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Carioca 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT na TV fechada, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Após uma sequência de três empates, o Vasco venceu o Madureira por 2 a 0 e agora busca a segunda vitória consecutiva na Taça Guanabara. Atualmente, o Gigante da Colina ocupa a quinta posição, com seis pontos, enquanto a Portuguesa, em quarto lugar e também com seis pontos, vem de uma derrota por 3 a 1 para o Fluminense.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Paulinho e Tchê Tchê; Coutinho, Alex Teixeira e Vegetti.

Portuguesa: Bruno; Lucas Mota, Thomás Kayck, Ian Carlo, Iran, Marcus Vinícius; Wellington Cézar, Romarinho, Anderson Rosa; Joãozinho, Hélio Paraíba.

Desfalques

Vasco

Guilherme Estrella, Adson e David estão machucados.

Portuguesa

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: domingo, 26 de janeiro de 2025

domingo, 26 de janeiro de 2025 Horário: 21h (de Brasília)

21h (de Brasília) Local: Estádio São Januário - Rio de Janeiro, RJ

