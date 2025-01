Onde assistir a Vasco x Madureira ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (23), na Arena da Amazônia; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Madureira se enfrentam nesta quinta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus, pela quarta rodada da Taça Guanabara 2025. A partida terá transmissão ao vivo da Band na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Em nono lugar, com três pontos, o Vasco entra em campo pressionado por uma vitória após três empates consecutivos na Taça Guanabara. Até o momento, o Gigante da Colina empatou com o Nova Iguaçu e o Boavista por 1 a 1, além de um empate sem gols contra o Bangu.

Por outro lado, o Madureira, em quinto lugar com quatro pontos, venceu o Volta Redonda na estreia por 2 a 0, empatou com o Flamengo na sequência por 1 a 1 e sofreu uma derrota para a Portuguesa-RJ por 2 a 1.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Tchê Tchê, Jair, Paulinho e Philippe Coutinho; Payet (Alex Teixeira) e Vegetti.

Madureira: Mota; Celsinho, Arthur, Marcão e Evandro; Wallace, Wagninho, Marquinho Carioca, Marcinho, Renato Henrique e Minho.

Desfalques

Vasco

David, Adson e Estrella seguem fora.

Madureira

Geovane Maranhão e Hugo Cabral estão lesionados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 23 de janeiro de 2025

quinta-feira, 23 de janeiro de 2025 Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Arena da Amazônia - Manaus, AM

