Onde assistir a Vasco x Criciúma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Equipes se enfrentam neste sábado (27), pela quarta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Querendo subir na tabela, o Vasco encara o Criciúma na tarde deste sábado (27), a partir das 16h (de Brasília), em São Januário, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Vindo de duas derrotas consecutivas, sendo a última delas um clássico, o Vasco entra em campo querendo se reerguer na competição. O Cruzmaltino ocupa o 15º lugar, com 3 pontos. Quem volta a ficar à disposição no time carioca é Payet, recuperado de lesão no joelho.

Já o Criciúma é o 16º colocado, com 2 pontos (dois empates), porém com um jogo a menos que os adversários. O Tigre tem novidades nos relacionados: Allano, Newton e Ronald, todos recém-chegados, estão disponíveis.

As equipes já se enfrentaram 20 vezes, com 12 vitórias do Vasco, sete do Criciúma, além de um empate. No último confronto entre os times, o Cruzmaltino ganhou por 2 a 1.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon (Medel), Léo e Lucas Piton; Mateus Carvalho (Hugo Moura), Galdames e Sforza; Rossi, David (Rayan) e Pablo Vegetti.

Criciúma: Alisson; Claudinho, Rodrigo Fagundes, Walisson Maia (Wilker Ángel) e Miguel Trauco; Higor Meritão, Barreto e Marcelo Hermes; Fellipe Mateus, Marquinhos Gabriel e Yannick Bolasie.

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Criciúma

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sábado, 27 de abril de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro - RJ

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira (árbitro), Marcelo Carvalho Van Gasse e Francisco Chaves Bezerra Junior (assistentes), Jonathan Benkenstein Pinheiro (quarto árbitro) e Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR)