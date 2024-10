Onde assistir a Vasco x Atlético-MG ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da semifinal da Copa do Brasil 2024

Equipes entram em campo neste sábado (19), no Estádio São Januário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (19), às 18h30 (de Brasília), no Estádio São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada, do Premiere no pay-per-view, além do Prime Video via streaming (veja a programação completa).

Após a derrota por 3 a 0 para o São Paulo na última rodada do Brasileirão, o Vasco volta suas atenções para a Copa do Brasil. Em busca do segundo título da competição, o Cruzmaltino foi superado por 2 a 1 no primeiro jogo e agora precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à final. Se vencer por apenas um gol, a decisão da vaga será nos pênaltis.

O Vasco confirmou a classificação para a semifinal após eliminar o Athletico-PR nos pênaltis por 5 a 4 nas quartas de final. Anteriormente, venceu o Marcílio Dias por 3 a 1, o Água Santa nos pênaltis por 4 a 1, e o Fortaleza também nos pênaltis, com um placar de 5 a 4. Além disso, passou pelo Atlético-GO com um placar agregado de 2 a 1.

Por outro lado, o Atlético-MG, em busca de seu terceiro título da Copa do Brasil, chega ao Rio de Janeiro com a vantagem do empate. Nas quartas de final, o Galo eliminou o São Paulo com uma vitória por 1 a 0. Antes disso, superou o Sport na terceira fase com um placar agregado de 2 a 1 e, nas oitavas de final, venceu o CRB por 5 a 2.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, João Victor, Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Payet, Coutinho, Emerson Rodríguez, Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Atlético-MG: Éverson; Lyanco, Battaglia e Junior Alonso; Scarpa, Otávio, Alan Franco e Guilherme Arana (Saravia); Paulinho, Deyverson e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

Desfalques

Vasco

David, Adson, Estrella e Jair estão machucados.

Atlético-MG

Fausto Vera e Deyverson disputaram a atual edição da Copa do Brasil por outros clubes, enquanto Zaracho, Guilherme Arana, Bernard, Rubens e Cadu seguem no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 19 de outubro de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio São Januário - Rio de Janeiro, RJ