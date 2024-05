Onde assistir a Vancouver Whitecaps x Inter Miami ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS

Equipes se enfrentam neste sábado (25), pela 15ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Inter Miami visita o Vancouver Whitecaps na noite deste sábado (25), a partir das 23h30 (de Brasília), no BC Place, em Vancouver, pela 15ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da Apple TV, no streaming (veja a programação completa).

O Whitecaps empatou na partida anterior e ocupa o sétimo lugar da Conferência Oeste, com 19 pontos. O time sabe que precisa reagir no campeonato para não sair da zona de classificação à próxima fase.

Do outro lado e Vindo de vitória no jogo passado, o Inter Miami é o líder da Conferência Leste, com 31 pontos. Longe casa e sem o trio formado por Messi, Suárez e Busquets, a equipe busca um novo triunfo para não sair da ponta da tabela.

Prováveis escalações

Vancouver Whitecaps: Yohei Takaoka; Mathías Laborda, Ranko Veselinovic e Tristan Blackmon; Javain Brown, Andrés Cubas, Pedro Vite e Ryan Raposo; Fafa Picault, Brian Branco e Ryan Gauld.

Inter Miami: Drake Callender; Marcelo Weigandt, Tomás Avilés, Nicolás Freire e Jordi Alba; Julian Gressel, Benjamin Cremaschi e David Ruiz; Leonardo Campana, Leo Afonso e Matias Rojas.

Desfalques

Vancouver Whitecaps

Sam Adekugbe e Damir Kreilach estão no departamento médico.

Inter Miami

Messi, Suárez e Busquets estão no departamento médico e sequer viajaram para o Canadá.

Quando é?

Data: sábado, 25 de maio de 2024

Horário: 23h30 (de Brasília)

Local: BC Place, Vancouver - CAN