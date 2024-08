Onde assistir a Valencia x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol 2024/25

Equipes entram em campo neste sábado (17), pela estreia da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Valencia recebe o Barcelona na tarde deste sábado (17), às 16h30 (de Brasília), no Mestalla, em Valencia, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O pontapé inicial da temporada do Valencia vem após altos e baixo na pré-temporada. A equipe disputou sete amistosos, com duas vitórias, dois empates e três derrotas. O Barcelona, por sua vez, venceu o Olot, Manchester City e Real Madrid, mas perdeu para o Milan e o Monaco.

Prováveis escalações

Valencia: Mammardashvil; Correia, Mosquera, Gasiorowski, Vázquez; D. Lopez, Guillamon, Pepulu, Almeida; Mir e Hugo Duro. Técnico: Ruben Baraja.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Christensen, Martinez, Baldé; Casadó, Gundogan, Bernal; Yamal, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Desfalques

Valencia

José Luis Gaya, Jaume Dorménech, Mouctar Diakhaby, lesionados, estão fora.

Barcelona

Ronald Araújo, Ansu Fati, Gavi, machucado, estão fora.

Quando é?