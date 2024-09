Onde assistir a Uruguai x Paraguai ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026

Seleções entram em campo nesta sexta-feira (06), no Estádio Centenario; confira a transmissão e outras informações do jogo

Uruguai e Paraguai se enfrentam nesta sexta-feira (06), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Centenario, pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV 4 na TV fechada (veja a programação completa).

Após encerrar a Copa América em terceiro lugar, o Uruguai volta as atenções para a disputa das eliminatórias. Em segundo lugar, com 13 pontos, os uruguaios estão embalados por três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos disputados.

Por outro lado, o Paraguai, que não passou da fase de grupos da Copa América, ocupa a sétima posição das Eliminatórias Sul-Americanas, com cinco pontos. Até aqui, foram dois empates, uma vitória e três derrotas.

Prováveis escalações

Uruguai: Sergio Rochet; Nández, Sebastián Cáceres, Nicolás Marichal, Mathias Oliveira; Ugarte, Valverde, Maximiliano Araújo; Cristian Olivera, Pellistri, Luis Suárez.

Paraguai: Carlos Coronel; Fabían Balbuena, Gustavo Gómez e Alderete; Diego Gómez, Andrés Cubas, Mathías Villasanti e Wilder Viera; Miguel Almirón, Adam Bareiro e Julio Enciso.

Desfalques

Uruguai

Matías Viña, Arrascaeta e De la Cruz estão lesionados e não foram convocados.

Paraguai

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 06 de setembro de 2024

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenario - Montevideu, URU