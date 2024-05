Onde assistir a Universitario x Junior Barranquilla ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Clubes se enfrentam nesta terça pela quarta rodada do grupo D do torneio; confira mais detalhes

Universitario e Junior Barranquilla entram em campo nesta terça-feira (7), às 23h (horário de Brasília), em duelo válido pela quarta rodada do grupo D da Copa Libertadores 2024. O jogo acontece no Estádio Monumental "U" e terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Universitario tenta manter o 100% de aproveitamento jogando em casa nesta competição após vencer a LDU na única partida realizada em Lima. Com o grupo bastante embolado, o time peruano (em 3º, com quatro pontos) sabe que somar pontos atuando em seus domínios pode ser decisivo para uma eventual classificação.

Líder da chave com cinco pontos, o Junior segue invicto no torneio, mas tenta voltar ao caminho das vitórias após empates nas duas últimas rodadas. Classificado no quadrangular final do Apertura colombiano, o time de Barranquilla vem para o duelo após um bom triunfo sobre o Millonarios.

O último encontro entre as equipes aconteceu no dia 9 de abril, pela segunda rodada do grupo. Na ocasião, Universitario e Junior ficaram no empate por 1 a 1. Corzo abriu o placar para os peruanos, mas Caicedo deixou tudo igual para o time colombiano.

Prováveis escalações

Universitario: Britos; Corzo, Riveros, Saravia; Ureña; Polo, Pérez Guedes, Concha, Cabanillas; Flores, Valera. Técnico: Fabián Bustos

Junior: Mele; Pacheco, Peña, Olivera, Fuentes; Moreno, Victor Cantillo; Enamorado, Hinojosa, Yimmi Chará; Bacca. Técnico: Arturo Reyes

Desfalques

Universitario

Sem desfalques confirmados.

Junior

Rafael Pérez (fratura na tíbia e fíbula) continua indisponível. Se recuperando de uma lesão muscular, Deiber Caicedo tem retorno incerto.

Quando é?