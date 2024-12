Onde assistir a Universitario x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (16), no Estádio Monumental "U"; confira a transmissão e outras informações do jogo

Universitario e Botafogo se enfrentam na noite desta quinta-feira (16), às 19h (de Brasília), no Estádio Monumental "U", em Lima, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Após empatar com o Fortaleza por 1 a 1 no Brasileirão, o Botafogo volta suas atenções para a Libertadores. Na vice-liderança do Grupo D, com seis pontos, o Alvinegro pode garantir a classificação para as oitavas de final em caso de vitória. Até aqui, o time registra duas derrotas e duas vitórias no torneio.

Do outro lado, o Universitario ocupa a terceira posição do Grupo D, com cinco pontos conquistados. Em quatro jogos disputados, o time peruano registra uma vitória, dois empates e uma derrota. Vale destacar que o Universitario não perde no Monumental desde julho de 2023.

Prováveis escalações

Universitario: Britos; Corzo, Riveros, Di Benedetto; Andy Polo, Ureña, Pérez Guedes, Concha, Portocarrero; Edison Flores e Valera.

Botafogo: John, Damián Suárez, Halter, Bastos e Hugo; Danilo Barbosa (Gregore), Marlon Freitas, Luiz Henrique e Jeffinho (Eduardo); Savarino e Júnior Santos.

Desfalques

Universitario

Sem desfalques confirmados.

Botafogo

Rafael, Marçal, Tiquinho Soares, Pablo e Matheus Nascimento seguem fora, enquanto Romero e Diego Hernández foram cortados da viagem.

Quando é?