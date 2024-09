Onde assistir a Udinese x Inter de Milão ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Italiano 2024/25

Nerazurri visa a se recuperar de derrota no Derby della Madonnina, enquanto donos da casa querem se manter no topo da tabela; veja detalhes

Udinese x Inter de Milão se enfrentam nesta sábado (28), às 10h (horário de Brasília), no Bluenergy Stadium, pela 6ª rodada do Campeonato Italiano, a Serie A. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (confira a programação na íntegra).

Após a dura derrota por 2 a 1 no dérbi contra o Milan - o primeiro revés da temporada -, que impediu a Inter de Milão de assumir a liderança do Italiano, os comandados de Simone Inzaghi chegaram ao terceiro jogo seguido sem vitória. Para piorar, a Nerazurri também não venceu fora de casa em 2024/25, colocando ainda mais pressão na partida deste fim de semana. A Inter é a atual 7ª colocada, com oito pontos.

A Udinese, enquanto isso, vive um bom momento, somando dez pontos e no 3º lugar da classificação. O grande trunfo até aqui? O desempenho em casa, onde mantêm o 100% de aproveitamento após quatro partidas. A equipe, contudo, vem de derrota por 3 a 0 para a Roma e perdeu sua invencibilidade na Serie A. A esperança é que a classificação do meio de semana na Copa da Itália seja o bastante para restaurar o bom momento, contra um adversário que vem de derrota em um clássico.

Prováveis escalações

Udinese: Okoye; Kristensen, Bijol e Giannetti; Ehizibue, Lovric, Karlstrom e Kamara; Brenner e Thauvin; Lucca. Técnico: Kosta Runjaic.

Inter de Milão: Sommer; Bisseck, Acerbi e Bastoni; Darmian, Frattesi, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi.

Desfalques

Udinese

Alexis Sánchez (lesionado). Martin Payero e Lautaro Giannetti (dúvidas).

Inter de Milão

Nicolo Barella (lesionado).

Quando é?

Data: sábado, 28 de setembro de 2024

Horário: 10h (de Brasília)