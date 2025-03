Onde assistir a Ucrânia x Bélgica ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos playoffs da Liga das Nações 2024/25

Equipes protagonizam primeiro ato do embate; veja tudo o que você precisa saber

Ucrânia e Bélgica se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 16h45 (horário de Brasília), pelo jogo de ida dos playoffs da Liga A da Nations League 2024/25. O jogo acontece no Estádio Nueva Condomina e terá transmissão ao vivo do SporTV3, na TV fechada, e do Disney+ Premium, no streaming (veja a programação de futebol completa aqui).

A Ucrânia segue sua caminhada com objetivo de retornar à primeira divisão, após dois anos na segundona. Os ucranianos terminaram em segundo lugar no Grupo B1, com oito pontos, um a mais que Geórgia e Albânia, encerrando a fase de grupos com quatro partidas de invencibilidade.

A Bélgica, enquanto isso, inicia um novo ciclo, agora sob o comando de Rudi Garcia, após uma Euro 2024 decepcionante e uma campanha sofrível na última Nations, na qual evitou o rebaixamento na última rodada e pelos critérios de desempate. Os belgas perderam os dois últimos jogos da fase de grupos e agora correm o risco de cair para a Liga B pela primeira vez.

Prováveis escalações

Ucrânia: Trubin; Konoplya, Zabarryi, Matviyenko e Mykolenko; Kaliuzhnyi; Nazarenko, Sudakov, Zinchenko, Tsigankov; Dovbyk. Técnico: Serhiy Rebrov.

Bélgica: Courtois; Faes, Castagne, Debast e De Cuyper; Tielemans, Vanaken e De Bruyne; Lukaku, Trossard e Doku. Técnico: Rudi Garcia.

Desfalques

Ucrânia

Sem desfalques confirmados.

Bélgica

Sem desfalques confirmados.

Quando é?