Onde assistir a Tottenham x West Ham ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Inglês 2024/25

Equipes se enfrentam neste sábado (19), pela oitava rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Tottenham recebe o West Ham na manhã deste sábado (19), às 8h30 (de Brasília), em Londres, pela oitava rodada do Campeonato Inglês 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Prováveis escalações

Tottenham: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Udogie; Rodrigo Betancur, Kulusevski e Maddison; Johnson, Solanke e Son.

West Ham: Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Kilman e Emerson; Rodríguez, Soucek e Lucas Paquetá; Bowen, Antonio e Kudus.

Desfalques

Tottenham

Sem desfalques confirmados.

West Ham

Sem desfalques confirmados.

Quando é?