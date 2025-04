Onde assistir a Tottenham x Southampton ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da Premier League 2024/25

Sob pressão, Spurs enfrentam lanternas em busca de diminuir a crise; veja tudo o que você precisa saber para o embate

Tottenham e Southampton se enfrentam neste domingo (6), às 10h (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, pela 31ª rodada do Premier League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada, e do Disney+, no streaming (clique aqui e confira a programação diária).

O Tottenham segue em momento delicado, somando apenas um ponto nos quatro últimos compromissos no Inglês. O time estacionou na 14ª posição da tabela após a derrota para o Chelsea, que ficou marcado por polêmicas com relação ao VAR. O time vê no embate contra os lanternas, porém, a chance de diminuir a turbulência atual, antes do importante duelo deste meio de semana com o Enitracht Frankfurt, pela Europa League.

O Southampton, enquanto isso, já está condenado praticamente. E se os Saints ainda não estão matematicamente rebaixados, podem acabar sendo justamente nesta rodada, caso sofram uma nova derrota — a 25ª em 31 rodadas, se confirmada. Ademais, o time caminha para fazer a pior campanha da história da Premier League.

Prováveis escalações

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Gray e Udogie; Sarr, Bissouma e Maddison; Johnson, Solanke e Tel. Técnico: Ange Postecoglou.

Southampton: Ramsdale; Harwood-Bellis, Bednarek e Bella-Kotchap; Sugawara, Aribo, Ugochukwu e Walker-Peters; Fernandes; Archer e Dibling. Técnico: Ivan Juric.

Desfalques

Tottenham

Radu Dragusin, Dejan Kulusevski e Kevin Danso (lesionados).

Southampton

Flynn Downes (suspenso), Juan Larios, Lesley Ugochukwu, Paul Onuachu, Ryan Manning, Ross Stewart e Will Smallbone (lesionados).

Quando é?